Meloni e il bilaterale con al Sisi fra Regeni e i 24 caccia da vendere all' Egitto

(Di martedì 8 novembre 2022) Un’ora di incontro. Con lui, il padrone di casa Abdel Fattah al, che le ha espresso la propria “aspirazione” a un “nuovo impulso” alle relazioni fra Ro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La stretta di mano di Giorgiaad al Sisi come padrone di casa, quella sì, era prevedibile all'arrivo alla cittadella della Cop 27. Ma tenere poi uncon il presidente egiziano, invece, non era affatto imposto dal ...Il primo incontro ufficiale,, strutturato, dopo due anni. Italia ed Egitto tornano a parlarsi al più alto livello dopo ... confermato dallo staff di Giorgiasolo al termine del faccia ...Al centro del bilaterale tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi ci sono stati anche Giulio Regeni e Patrick Zaki: i due motivi per cui negli ultimi anni si sono complicati i rapporti tra l’Italia e ...Il debutto internazionale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato con la Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del ...