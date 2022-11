Meloni bacchetta Draghi sul Pnrr | Abbiamo 21 miliardi invece dei 33 disponibili

(Di martedì 8 novembre 2022) GiorgiaMariosul. E spinge per chiudere la partita sulle spese in fretta. "In termini di spesa - spiega il premier ai membri della cabina di regia del- il programma sconta alcune difficoltà: dalla nota di aggiornamento al Def di settembre si evince che il livello della spesa al 31 dicembre 2022 è di 21di euro a fronte di 33di euro previsti dal Def di aprile 2022. L'obiettivo del governo è assicurare la massima integrazione tra le diverse fonti di finanziamento aggiuntive nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche di investimento". Oggi è stata accreditata la seconda rata da 21mavuole accelerare: "Entro fine anno - spiega - siamo ...

L'appuntamento a Palazzo Chigi ha offerto l'occasione aper un punto sull'avanzamento della 'messa a terra' del Pnrr non privo di toni polemici verso il precedente governo. "In termini di ...