Me Contro Te Il Film – Missione Giungla | il teaser trailer del nuovo progetto dei famosi YouTuber

(Di martedì 8 novembre 2022) Ecco ilufficiale di MeTe Il, ilcon Luì e Sofì che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 19 gennaio 2023. Il canale YouTube dei MeTe ha appena diffuso ildel loro quarto, MeTe Il, al cinema dal 19 gennaio 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures. Dopo lo straordinario successo dei primi tre lungometraggi, il, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, vede Lui e Sofì protagonisti di una nuova inedita ed entusiasmante avventura: questa volta in...

Dopo l'enorme successo dei tree della serie (disponibile su Prime Video), i MeTe tornano al cinema il 19 gennaio ...Stasi e Giancarlo Fontana, sarà presentata in anteprima mondiale alla 40a edizione del Torino... pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lottala mafia e che ...I Me Contro Te si preparano a tornare sul grande schermo col primo teaser della loro nuova avventura, Me Contro Te Il Film – Missione Giungla. Dopo lo straordinario successo dei primi tre ...Tra i film più amati, criticati, chiacchierati del Festival di Venezia 2022, The Whale sarà senza dubbio uno dei grandi protagonisti della prossima stagione dei premi e arriverà prossimamente nei cine ...