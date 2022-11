Max Allegri? Il rilancio è firmato Kostic-Fagioli | che sarà di questa Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Domenica, ad accendere la fantasia delle tifoserie, erano rimasti il derby d'Italia e il derby di Roma. Per le due sfide era facile ipotizzare una grande cornice di pubblico, sicuramente più difficile prevedere quello che sarebbe successo in campo. Pronostico ampiamente rispettato per il folclore delle tifoserie, un po' meno per il responso dei match, visto che laha messo ko l'Inter (2-0) e la Lazio ha battuto 1-0 la Roma, mentre il Milan, pur faticosamente, aveva battuto 2-1 lo Spezia nell'anticipo di S.Siro. Risultati importanti, questi, per avere almeno una vaga idea su chi potrebbe maggiormente ostacolare il Napoli nella corsa al tricolore, vista la fantastica cavalcata sin qui fatta dalla squadra di Spalletti che tra l'altro, giocando sabato nell'anticipo, aveva già battuto 2-1 l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Ed era un Napoli che si presentava al ...