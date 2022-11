(Di martedì 8 novembre 2022) Il nuovo libro di– Matrici. L’incertezza del vero, curato per Mimesis dal poeta Stefano Raimondi (pp. 216, euro 18) – nella forma è ispirato agli scaraboti di L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

Erano esposte fotografie di Ugo Mulas,, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Francesco Radino, Antonio Biasiucci, Paolo Pellegrin, Luca Campigotto, Paolo Ventura, Silvia Camporesi, Alice ......green - Viaggio nell'Italia sostenibile su Rai 2 insieme a Riccardo, Noemi David e Marco Martinelli oltre al suo incarico da inviato per La vita in diretta su Rai 1 . Al fianco di... Mario Cresci, le reinvenzioni biografiche di un etnografo artista MANTOVA Giovedì 10 novembre approda per la prima volta a Mantova Mario Benecchi con il corso “Imprenditore sei libero o schiavo della tua azienda”, ...