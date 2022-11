Agenzia ANSA

Vasta operazione antimafia delladi Catania, coordinata dalla Dda, per disarticolare il clan di Lineri dell'associazione mafiosa Santapaola - Ercolano. Centinaia di agenti, coadiuvati da reparti speciali, stanno eseguendo un'...Gli accertamenti economico patrimoniali, svolti dai finanzieri del nucleo dieconomico - finanziaria di Palermo - Gico in seguito all'arresto dell'imprenditore, avrebbero evidenziato che le ... Mafia, la polizia disarticola un clan etneo che imponeva il "pizzo" da anni - Italia Vasta operazione antimafia della polizia di Catania, coordinata dalla Dda, per disarticolare il clan di Lineri dell'associazione mafiosa ...Dall’alba di oggi la Polizia di Catania sta eseguendo una vasta operazione antimafia, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, volta alla disarticolazione dell’associazione mafiosa Santapaola – ...