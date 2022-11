Macron mediatore per il Venezuela. Cosa ha detto a Maduro alla Cop27

(Di martedì 8 novembre 2022) Excelente apretón de manos con el Presidente de Francia Emmanuel, en el marco de la #, que es sin duda un punto de encuentro entre los gobiernos y países del mundo. Las puertas deestán abiertas para el pueblo francés. pic.twitter.com/iOQJtvidqC — Nicolás(@Nicolas) November 7, 2022 “Mi piacerebbe che potessimo parlare ancora e iniziare un lavoro bilaterale che sia utile per ile per la regione Il continente si sta ricomponendo”. Queste le parole del presidente francese, Emmanuel, al leader del regimeno, Nicolás. I due si sono incrociati durante la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ...

Agenzia Nova

In un recente colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel, il capo del ... In una chiamata con il presidente francese, al quale spetta in questa fase il delicato ruolo di, ...... Nuova Delhi giocò il ruolo diconvincendo la Russia ad accettare quell'accordo. Di nuovo,... Qualche tempo fa il presidente franceseaveva proposto l'idea di una collaborazione franco - ... Venezuela: venerdì a Parigi l’incontro a porte chiuse tra i mediatori della crisi Queste le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, al leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro. I due si sono incrociati durante la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle ...Ripetuti messaggi e avvertimenti da Mosca, l'ultimo di Medvedev: "Pronti all'uso di armi nucleari ( leggi ). Peskov accusa di nuovo Londra del sabotaggio del Nord Stream. Il vice capo dell'intelligenc ...