Lukaku non convocato ai Mondiali? La risposta del CT del Belgio!

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo l’infortunio accusato alla coscia sinistra nei giorni prima del derby dello scorso 3 settembre e dopo aver dato segnali positivi con il rientro in campo con gol contro il Victoria Plzen in Champions e qualche minuto sul finale in campionato contro la Sampdoria, l’interista Romeluha subito una ricaduta ed ora la sua presenza al Mondiale in Qatar è a serio rischio. Ne ha parlato così il CT del Belgio Roberto Martinez a L’Equipe: Roberto Martinez CT Belgio “Per il momento, non è disponibile. È nelle mani dei medici. Se è in condizione di partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà con non noi”, ha detto Martinez.