L’UE vuole delle nuove regole sulle imprese che prendano in considerazione anche i temi dell’innovazione digitale

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 8 novembre 2022) I regolatori dell’Unione europea voglionoche definiscano il potere di mercatoe chemaggiormente in. Inoltre, ritengono che sia necessario avere indicazioni più precise su cosa siano i mercati digitali. Lo ha affermato martedì la Commissione europea. LEGGI> Quali sono i piani dell’Unione Europea per regolamentare il peso degli algoritmi (e renderli non discriminatori), la proposta della Commissione europea:e attenzioneai mercati digitali Le ...