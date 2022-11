Luca Bottura-choc | Solo perché sono neri Salvini | la replica fulminante | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Sinistra scatenata contro il governo per il caso ong. Tutti nel mirino: in primis Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno della linea della fermezza. Poi ovviamente il premier, Giorgia Meloni. Ma anche Matteo, il vicepremier e leader della Lega da sempre per la politica dei porti chiusi. Vale tutto, da sinistra per colpire il "nemico" di destra. Già, schierati compatti al fianco dell'Europa che dell'emergenza-migranti non vuole farsi carico. E se vale tutto, ecco che allora scende in campo uno come, firma de La Stampa, che del fango e il disprezzo per il centrodestra ha fatto il suo marchio di fabbrica. E così, ecco cheposta un cinguettio su Twitter, laddove scrive quanto segue: "Che poi non li volete, dai. ...