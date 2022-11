Lozano | «Nel Napoli siamo tutti protagonisti»

(Di martedì 8 novembre 2022) L’attaccante del, Hirving, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della sfida contro l’Empoli al Maradona terminata 2-0 per gli azzurri. «Il rigore? Sì, volevo calciarlo emi hanno detto “vai avanti, vai a calciarlo’. E a me ha fatto piacere. In squadra, abbiamo fatto un buon lavoro all’inizio del campionato, ora dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma va bene così». Esordirai al Mondiale col tuo Messico contro la Polonia di Zielinski. «Abbiamo parlato della prima partita, sarà una bellissima partita, una partita speciale, anche perché Zielisnki è un bravissimo ragazzo, penso che sarà una partita molto bella». Questo è ciò che abbiamo scritto del rigore realizzato daper il ...

HIGHLIGHTSprimo tempo Napoli un po' bloccato, ma sul finale di frazione arrivano due palle gol ... Nella ripresa i partenopei trovano il vantaggio con un rigore battuto da. Poi ci prova ...All'88' gli azzurri chiudono la sfida:se ne va facilmente dalla marcatura di Parisi, cross al centro per Zielinski che al volo dal dischetto insacca il 2 - 0.finale al 92' Meret dice no ...Un gol dal dischetto per mettere le cose in discesa e regalarsi una serata da protagonista. Hirving Lozano mette la firma sulla notte del Napoli che sembrava stregata e che invece porta in dote la ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Empoli, quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023. Il Napoli è una macchina da guerra: 11… ...