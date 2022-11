Lozano entra e segna poi la chiude Zielinski | il film di Napoli - Empoli

Decima vittoria consecutiva per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si impone per 2 - 0 al Maradona contro l'Empoli nella sfida valida per ...NAPOLI - Il Napoli ringrazia Hirvingche, cambia la partita e regala l'ennesima vittoria (la 12in 14 giornate) ai partenopei. Gli azzurri impiegano 69' per far spostare il pullman empolese, parcheggiato davanti alla porta di ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli ringrazia Hirving Lozano che entra, cambia la partita e regala l’ennesima vittoria (la 12^ in 14 giornate) ai partenopei. Gli azzurri impiegano 69' per far spostare il ...Il Napoli infila la decima vittoria di fila in campionato in casa contro l'Empoli, battuto 2-0. Match non facile in avvio con poche chance, Spalletti la cambia con la panchina: Lozano entra e segna il ...