Lotteria Powerball | venduto in California il biglietto record da 2 miliardi di dollari

(Di martedì 8 novembre 2022) Il vincitore potrà optare per un pagamento cash equivalente alla metà del jackpot o per il pagamento completo della somma nell’arco di 30 anni

È stato aggiudicato il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della. Il biglietto è stato venduto a Altadena, in California, secondo quanto annunciato su Twitter da California Lottery. I risultati pubblicati sul sito.com indicavano che c'...Da Ansaamericana 4 Il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari dellaamericana, il più alto nella storia, è stato vinto da un biglietto acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California. Lo riporta Abc news.Mentre in Italia è atteso a gloria il prossimo vincitore del Superenalotto, in California qualcuno ha appena fatto la storia delle lotterie mondiali. Con un Jackpot da 2,04 miliardi ...È stato aggiudicato il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball. Il biglietto è stato venduto a ...