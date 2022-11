Loredana Errore presenta “Stelle” in due appuntamenti per i fan

(Di martedì 8 novembre 2022) MILANO – Dueper i fan diche li incontra perre “” (PlayAudio/Azzurra Music), il suo nuovo album, disponibile in digitale e in CD, anticipato dal singolo “Hai delle isole negli occhi”. Il primo incontro sarà a Roma alla Discoteca Laziale il 9 novembre alle ore 17.30 e il secondo a Milano al Bobino il 13 dicembre alle 17. «Sono felice di incontrare i miei fan in questi dueper raccontare “” perché la musica come collante tra terra e cielo non poteva non avere dellecosì piene di luce infinita ad indicarmi anche stavolta la via – dice– le “” di questo album hanno accompagnato la mia crescita umana ed artistica. ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Pilegi, consigliere comunale di Vibo Valentia, ha introdotto e condotto i lavori. In sala ... Si è trattato - ha aggiunto Mammoliti - di unstrategico imponente: sapevamo già la matrice ...Un giovane Ermal Meta, un esordiente Mahmood, Federica Carta, Renzo Rubino, Federica Abbate, Cara e ancora Chiara Dello Iacovo, Micaela Foti, Jacopo Ratini,e molti altri: nei suoi ... Due appuntamenti per i fan di Loredana Errore che li incontra per presentare “Stelle”, il suo nuovo album, disponibile in digitale e in CD, anticipato dal singolo “Hai delle isole negli occhi”. – MEI – Meeting degli Indipendenti MILANO - Due appuntamenti per i fan di Loredana Errore che li incontra per presentare “Stelle” (PlayAudio/Azzurra Music), il suo nuovo album, disponibile ...Due appuntamenti per i fan di Loredana Errore che li incontra per presentare “Stelle” (PlayAudio/Azzurra Music), il suo nuovo album, disponibile in digitale e in CD, anticipato dal singolo “Hai delle ...