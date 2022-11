‘L’ombra di Caravaggio’ | Napoli protagonista nel film di Michele Placido

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un Caravaggio rockstar che snobbava i salotti nobili e incontrava prostitute e malfattori, seguendo l’ossessione del vero. Lo racconta cosìneldi, in sala da giovedì 3 novembre con 01 Distribution ha già totalizzato oltre 685mila euro. Un cast stellare con Riccardo Scamarcio nel ruolo di Caravaggio, Louis Garrel interprete della misteriosa Ombra, Isabelle Huppert nelle vesti della marchesa Costanza Colonna e Micaela Ramazzotti che incarna la prorompente Lena. Al loro fianco una schiera di eccellenti attori – da Vinicio Marchioni a Lolita Chammah, da Alessandro Haber a Moni Ovadia, da Lorenzo Lavia a Brenno, fra gli altri – connel ...

... il bellissimo La stranezza di Roberto Andò, capace di incassare oltre 3 milioni di euro, cifra davvero considerevole per questo periodo, e'intensodidi Michele Placido. Senza ...Mercoledì 9 novembre, allo spettacolo delle 20,50, Michele Placido interverrà in sala al Multicinema Galleria di Bari per presentare il film "di", di cui è regista, attore e sceneggiatore (con Fidel Signorile e Sandro Petraglia), all'interno di uno straordinario cast, comprendente Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, ...