Il Sannio Quotidiano

Ettore, presidente di Italia Viva lo attacca frontalmente: 'A Conte che come sempre specula ... oltre quelli del Terzo polo, anche l'ex assessore al Welfare della Regione, Letizia ...Le repliche non si sono fatte attendere con Ettoreche ha bollato come "codardi" quanti ... La tornata delle amministrative , nel Lazio e in, è una ulteriore chiave di lettura delle ... Lombardia: Rosato, ‘Moratti è di centro, con lei togliamo voti al centrodestra’ Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Enrico Letta ha chiuso a qualsiasi possibilità che il Pd sostenga la candidatura di Letizia Moratti Perfetto, ha ragione. Cinque anni fa il Pd ha scelto Giorgio Gori e ha..La manifestazione è per il popolo ucraino ma gli organizzatori parlano soprattutto dell’altra iniziativa, quella di Roma. E non riescono a non attaccare Giuseppe Conte. La parola pace Viene citata po ...