Lombardia | Paita Iv | ' Pd eviti complottismo e faccia politica'

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Piccolo breviario delle incredibili contraddizioni del Pd : nel partito di Letta (tra cui lo stesso Letta che ha fatto il presidente del Consiglio) esistono diversi esponenti che hanno fatto i ministri nei governi sostenuti da Berlusconi e che ora si indignano per la candidatura di Letizia Moratti in. E con Provenzano che sentenzia: 'il Terzo Polo usa la Moratti contro di noi!'. Fantastico: gli viene mai in mente che si possa scegliere la candidata e la strategia migliore per vincere le elezioni o ci hanno rinunciato per sempre? Basta complottismi, fate". Lo scrive su Facebook Raffaella, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato. "In sostanza -aggiunge- la destra si sfalda ine loro sono contrari al fatto che si guardi verso altri schieramenti, tanto più ...