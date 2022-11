Lombardia | Moratti cerca il PD che chiude la porta ma sfuma l’ipotesi Cottarelli

Leggi su velvetmag

(Di martedì 8 novembre 2022) La candidatura di Letiziaalla presidenza della Regionecol Terzo Polo spiazza il Centrosinistra forse più del Centrodestra. Il PD dice no all’ex presidente uscita dalla giunta leghista di Attilio Fontana ma non sa chi proporre per il voto del 2023. Beppe Sala, oggi sindaco di MIlano, e Giuliano Pisapia, ex sindaco? Il primo ha già detto di no, pubblicamente, in diverse occasioni. Il secondo non si è esposto. Ma in pochi credono che davvero voglia candidarsi. Nei giorni scorsi è emerso il nome del senatore dem Carlo. Per alcuni l’economista – che aveva più volte detto sì ma solo neldell’appoggio di una coalizione la più ampia possibile – non accetterà di scendere nell’arena controe Fontana. A dirlo è lo stesso Sala: “Vedo difficile una sua candidatura“, ...