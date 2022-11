(Di martedì 8 novembre 2022) Avrà pure causato qualche dispiacere al centrodestra, ma è sul lato opposto che Letiziasta arrecandoirreparabili. È laa muoversi infatti come una mosca impazzita. L’ultima notizia accreditata dal Corriere della Sera la vuole in pellegrinaggio da Giulianocon tanto di offerta di candidatura per la regione. E pare pure che l’ex-sindaco di Milano, finora irremovibile nel suo rifiuto, sia passato dal «no, è impossibile», a un «è improbabile».è colui che nel 2011 sconfisse proprio lanegandole la sindacatura bis. Dovesse accettare l’offerta del Pd, per la transfuga oggi approdata alla corte di Carlo Calenda sarebbe uno smacco terribile. Giulianoè stato sindaco di Milano Nel frattempo, il ...

Secolo d'Italia

Una "nuova frontiera del food", afferma AstroSam cheuna barretta grillo - mirtillo. "Se ... presenti soprattutto in Veneto e. Già presenti sugli scaffali di alcuni supermercati ...Monica Ferraris, invece, è capolista nel collegio3 - 01 per la Camera con 387 voti. C'è anche un altro aspetto da sottolineare. Oltre ai big del listino di Conte, gli altri primi in lista, ... Lombardia, il Pd scarta Cottarelli per Pisapia. La Moratti i danni li fa solo a sinistra “Mi hanno telefonato tutti i giornali, ma sono in silenzio stampa. Sulle questioni regionali non rilascio dichiarazioni”. Carlo Cottarelli non va oltre il no comment all’indomani del week end che l’ha ...L'ufficialità della candidatura con Calenda e Renzi dell'ex assessora regionale arriva durante l'assemblea dem. In vista una corsa a ...