(Di martedì 8 novembre 2022) Corriere dello Sport – . Khvichatskhelia non èpronto per il ritorno in campo, ed … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Spalletti dovrebbe affidarsi a Raspadori nel ruolo di vice Kvaratskhelia che dovrebbe restare ancora ai box a causa di una. Non dovrebbero esserci altre sostanziali novità di ...Spalletti non recupera Kvara , afflitto da, e spera di averlo per sabato prossimo contro l'Udinese. Previsti diversi cambi rispetto alla squadra che ha battuto ieri gli orobici. In ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lombalgia acuta, ma Kvara migliora: ci vuole ancora tempo. Khvicha Kvaratskhelia non è ancora pronto per il ritorno in campo, ed ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la forma acuta di lombalgia che l'ha colpito non è ancora svanita ...