"Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisionePrefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo". Lo spiegano all'Ansa fonti del ...Il effetti resta da sciogliere il nododata, ma tutto fa pensare che il giorno delle urne non ... si parla di Carlo Cottarelli - per quanto abbia subito lodi essere doppiato da Santanché ... Lo smacco della Francia all’Italia: la Ocean Viking sbarcherà a Marsiglia senza alcuna selezione Lunga intervista di Luca Ricolfi sul quotidiano Libero. Si parla del Partito democratico e dei suoi guai. Ecco la ...Uno smacco alla propaganda del governo che voleva il blocco navale e "porti chiusi". Il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista invecchiata male e pubblicata oggi sul Corriere della ...