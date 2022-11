Lo sfogo di Antonella dopo l’incontro con il suo ex | “Non l’ho mai visto piangere Forse ho sbagliato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 novembre 2022) E’ stata una serata complicata perFiordelisi che ieri sera, ha incontrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 il suo ex, Gianluca. Il giovane è entrato al GF VIP per un faccia a faccia con, per farle sapere che lui in questo tempo ha continuato ad aspettarla, che la ama ancora e che è convinto che lei si sia fatta manipolare e che in realtà non provi amore per Edoardo. Gianluca ha raccontato di un anno e mezzo di amore, e di sette anni di amicizia, di un rapporto che è fortissimo e che non può finire. Spiega che secondo il suo punto di vista,si sta lasciando trascinare ma che è ancora innamorata di lui. La Fiordelisi però non è sembrata convinta, e seppur molto commossa dalle lacrime del suo ex e dalle sue parole, ha detto senza giri di parole, che non lo ama più, che lei adesso ama Edoardo. Le parole ...