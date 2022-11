LIVE Napoli-Empoli | Serie A calcio in DIRETTA | alle 18 30 si comincia al Maradona

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CREMONESE-MILAN D20.45 18.24 I due pareggi delsono arrivati contro Fiorentina e Lecce, mentre l’unica sconfitta in Champions contro ilrpool. 18.21 Premiato Luciano Sptti comenatore del mese: abbraccio dell’natore di Certaldo con il d.s. Giuntoli. 18.18 L’è a 14 punti in classifica, a +8 sulla Cremonese terzultima. I toscani hanno vinto tre partite e si stanno tenendo fuori dai discorsi più caldi. 18.15 Vuole continuare la corsa in campionato ildi Luciano Sptti: 11 vittorie e 2 pareggi, 35 punti e 6 punti di vantaggio sul Milan secondo che stasera sarà ...

Al Maradona, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.- Empoli 0 - 0 MOVIOLA Inizio alle 18.30 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE ..In campo mercoledì alle 18.30 Lecce - Atalanta e Sassuolo - Roma"Palomino non è pronto per giocare, ma porto anche lui a Lecce". Alla vigilia del turno ..., Atalanta e Lazio. Tre partite ...18:07 - Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista dell'Empoli, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto sul campo di Dazn: "Si, nello spogliatoio è stato detto che l'anno s ...Si riparte già oggi con la 14a di Serie A e un nuovo turno di fantacalcio. Aprono il programma alle 18.30 Napoli-Empoli e Spezia-Udinese, segue poi Cremonese-Milan alle 20.45; la giornata proseguirà d ...