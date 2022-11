LIVE – Musetti-Tseng 4-2 4-2 0-1 | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 8 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo Rosso delleGen ATP(cemento indoor). Il carrarino è uno dei più seri candidati alla vittoria finale. E’ reduce dai quarti di finale a Parigi-Bercy ed in generale da delle ultime settimane sulle superfici rapide davvero esaltante. Lorenzo vuole riscattare la precedente edizione, in cui non è riuscito a passare la fase a gironi. Davanti a lui c’è il taiwanese, che ha iniziato l’anno in maniera impeccabile salvo poi giocare al di sotto delle sue possibilità negli ultimi mesi. Giocatore tecnicamente pulitissimo e molto regolare, il tennista asiatico va a caccia dell’impresa contro il recente vincitore del torneo di Napoli, che parte con i totali ...

15.22 La nostra DIRETTAdi Passaro - Lehecka finisce qui. Un caro saluto e a prestissimo per seguire- Tseng. Rimanete con noi. 15.20 Grande prestazione da parte di Lehecka: 18 vincenti e 15 errori gratuiti. Il ...Iniziato all'Allianz Cloud di Milano il torneo dedicato ai migliori under 21 del circuito. Il favorito n°1 Lorenzo Tra poco- Tsengsu Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOWIniziano all'Allianz Cloud di Milano il torneo dedicato ai migliori under 21 del circuito. Apre il programma Francesco Passaro, in campo ora contro il ceco Jiri Lehecka, poi toccherà a Musetti contro ...Tennis, il match Musetti-Tseng è valido per le Next Gen ATP Finals: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...