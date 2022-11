LIVE Italia-Colombia 4-0 | hockey pista femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | si va al riposo con le azzurre in totale controllo! Ghirardello trascinatrice

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-PORTOGALLO DIDALLE 23.30incontrollo. A più tardi con la cronaca della ripresa. 00:00 SI VA AL! FINISCE IL PRIMO TEMPO:4-0. 01:00 Ultimo minuto del primo tempo! 03:30 Continui gli inserimenti di Lapolla, che però non riesce a trovare il momento giusto per colpire al meglio. 05:00 Si riprende dopo un altro timeout chiamato da Massimo Giudice. L’gestisce il minutaggio delle sue big. Ora in campo c’è Elisabetta Lorenzato. 07:00 L’ci prova Maniero: Correa ci mette, letteralmente, la faccia (coperta dalla maschera). 07:45 ...

