LIVE – Draper-Stricker 1-2 | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 8 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo Rosso delleGen ATP(cemento indoor). Il britannico è uno dei favoriti per la vittoria finale insieme a Lorenzo Musetti ed allo statunitense Brandon Nakashima. Quest’anno ha conquistato addirittura quattro titoli Challenger oltre ad alcuni risultati degni di nota nel circuito maggiore come i quarti di finale al Masters 1000 di Montreal e la semifinale sull’erba di Eastbourne. Ad un passo dalla top quaranta, sarà lui a partire favorito contro lo svizzero. Quest’ultimo si trova ad una manciata di punti dai primi cento giocatori del mondo. Anche lui ha fatto molto bene sul circuito minore negli ultimi mesi cercando anche di farsi largo nei tornei ...

