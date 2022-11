LIVE Cremonese-Milan 0-0 | dentro Leao e Kalulu

CREMONA - Il Milan, impegnato in trasferta contro la, prova a tenere il passo del Napoli; grazie al successo contro l'Empoli, la capolista ha allungato il passo e ora la squadra di Pioli non può perdere ulteriore terreno dalla ...Allo Zini, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini,e Milan si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.- Milan 0 - 0 MOVIOLA 1 INIZIO PARTITA - Primo pallone giocato dalla formazione ...45' Inizia la ripresa. Partita che si apre con poche emozioni fino a quando il Milan non si accende con azioni individuali. Qualche occasione da gol, ma Carnesecchi ha sempre ...Partita che si apre con poche emozioni fino a quando il Milan non si accende con azioni individuali. Qualche occasione da gol, ma Carnesecchi ha sempre risposto presente. 45' ...