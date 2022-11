L’Italia potrebbe guidare il rilancio delle relazioni euro-atlantiche

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Il ministroFinanze francese Bruno Le Maire, ha sostenuto ieri che l’pa dovrebbe mostrarsi unita contro le politiche industriali statunitensi e prendere provvedimenti, se non con una causa alla Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), almeno pensando a dei contro-sussidi per l’industriapea. La Germania, invece, adotta un approccio più cauto, suggerendo che Bruxelles cominci dei negoziati con Washington dopo le midterm, per evitare una “guerra commerciale”, nelle parole del ministroFinanze tedesco, Christian Lindner. Germania e Francia sono nuovamente su posizioni differenti rispetto alla rispostapea di fronte alle politiche industriali di Washington, percepite come protezionistiche, come ad esempio quelle contenute nell’Inflation Reduction Act (Ira). Il mega pacchetto ...