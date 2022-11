Listeria nella mortadella | ecco i prodotti segnalati dal ministero

(Di martedì 8 novembre 2022) Alcuni lotti disarebbero contaminati con il batterio dellale avvertenze deldella Salute e le contromosse per evitare l'infezione

"Durante la gestazione il rischio di contrarre l'infezione daaumenta . Questa può manifestarsidonna con una sintomatologia simil - influenzale (vomito, diarrea, nausee, spossatezza e ...Che cos'è lamonocytogenesmonocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ...Alcuni lotti di mortadella sarebbero contaminati con il batterio della Listeria: ecco le avvertenze del ministero della Salute e le contromosse per evitare l'infezione ...ROMA – Dopo wurstel e tramezzini, adesso tocca alla mortadella. Pubblicato sul sito del Ministero della Salute il ritiro di vari lotti di mortadella prodotti dalla Veroni per rischio microbiologico di ...