Liga | giornata 13 | Barça in vetta | primo ko del Real

Leggi su 11contro11

(Di martedì 8 novembre 2022) Il Rayo Vallecano impone la prima sconfitta in campionato alMadrid nella13 della, consentendo al Barcellona il sorpasso in. Solo un pareggio per l’Atlético contro l’Espanyol, finisce in parità anche il derby di Siviglia mentre il Villarperde con il Maiorca.13: Rayo-Madrid 3-2,-Almeria 2-0, Betis-Siviglia 1-1 Impresa del Rayo Vallecano, che batte 3-2 ilMadrid costringendo i campioni di Spagna e d’Europa alstop in questo campionato. Terza vittoria consecutiva per i biancorossi, che passano in vantaggio al 5’ con la girata di Comesaña a centro area, poi al 37’ pareggia Modric su calcio di rigore spiazzando il portiere. Militão ...