Lezioni di moda Made in Italy | la storia dalla A di Armani alla Z di… Missoni

(Di martedì 8 novembre 2022) Le fake news esistono, s’insinuano, diventano un metodo che maschera ignoranza o, nel peggiore dei casi, causa danni, dimenticanze o epidemie di futili gossip o di clamorosi errori. E questo accade in ogni branca del sapere: anche nelladella, o liquidata con un’alzata di spalle o narrata da manuali che lasciano il tempo che trovano ma rischiano di dare informazioni sbagliate agli studenti delle scuole e delle Università frequentate da chi vuol fare della nobile arte del vestire la sua professione futura. È per questo che salutiamo con grande piacere l’arrivo della serie web, completamente gratuita, dal titolo Italian fashion from A to Z, in cui ogni lettera dell’alfabeto è un capitolo scritto e ideatodocente di Fashion Journalism all’Università degli Studi di Milano e penna sopraffina Grazia ...

Harper's Bazaar Italia

Intanto, però, vari settori industriali, a partire dalla, fino all'intrattenimento, all'auto - ... le, cinque in tutto, saranno aperte a tutti gli studenti iscritti all'università, ......con una camicia e un blazer per una riunione informale di lavoro o con una felpa per lein ...e un master in Fashion communication & brand management inizia subito a lavorare nellaa Milano. I migliori corsi online di moda da conoscere E' la circolarità ciò che farà davvero la differenza in passerella Oggi l'industria della moda risulta è al quarto posto per impatto ambientale, al terzo per consumi di acqua e suolo e al quinto per u ...Tanti corsi, lezioni e risorse da scaricare sono disponibili gratuitamente grazie ai Domestika Days: un'intera settimana ad accesso libero.