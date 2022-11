Le ultime mosse di Letta per impedire la grillizzazione del Pd

Corriere della Sera

... senza tralasciare la possibilità di eseguire tutta una serie di nuovespeciali che andranno ... dove quest'sono sempre in gran quantità, non facendo risultare gli ambienti vuoti, un ...E, naturalmente, la famosa crypto ha pompato forte in tutta risposta a questestrategiche. Nello stesso giorno in cui avveniva questo, Musk ha nuovamente proposto l'idea di addebitare agli ... Draghi, prezzo del gas e riforma elettrica: ecco le ultime mosse del premier per l’Europa Dopo un avvio negativo, Piazza Affari chiude in forte rialzo la prima seduta della settimana in cui è previsto il dato sull'inflazione Usa e il voto alle elezioni di midterm. Misti gli altri listini e ...Lo Spread tra il decennale italiano e quello tedesco è poco mosso a 214 punti base. Elmar Voelker, analista senior di Landesbank Baden-Wuerttemberg, afferma che in confronto ad altri titoli ...