Lazio | alle 16 30 conferenza stampa Conte

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Oggi16.30 il leader del M5S Giuseppeterrà unanella sede del Movimento, in via di Campo Marzio, sulle prossime elezioni regionali nel

... 15.103 euro annui (80, due posizioni in meno dello scorso anno), dato nelsuperato in negativo solo da Rieti. A fronte di salari bassi alta è invece la sofferenza bancaria dei prestiti...... 'Una sentenza del Tar delrischia di incidere sulla prosecuzione della gestione della rete ... Gli analisti più addentrocose bruxellesi - come scritto di recente da Startmag - sottolineano ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Oggi alle 16.30 il leader del M5S Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa nella sede del Movimento, in via di Campo Marzio, sulle prossime elezioni regionali nel Lazio.Fiumicino - È stato presentato alle classi di seconda media della Scuola secondaria di primo grado Porto Romano a Fiumicino il progetto “Metaverso”, a cura della società Olimaint, che prevederà la rea ...