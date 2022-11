Lavoro nero in provincia di Napoli | sequestrate tre attività e denunciati i titolari

NapoliToday

...l'esigenza di cercare farine in Europa e nel resto del mondo ha contribuito a qualificare il... Dal 2013 lavora con Alce. "Abbiamo scelto una farina che arriva dai campi dell Emilia - ...Risultati scoraggianti anche se si guardano i soli lavoratori dipendenti: sul(ma i dati sono fermi al 2019) l'imposta sfuggita al fisco sale, anche se di poco, a 4,6 miliardi dai 4,4 ... Lavoro nero, raffica di controlli dei carabinieri (Teleborsa) - Continua a diminuire l'evasione fiscale in Italia ma cresce quella legata al pagamento dell'Irpef va in decisa controtendenza. Sono alcune delle evidenze emerse dalla ...Lavoro nero e sicurezza in un servizio svolto dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano e del Gruppo Tutela del lavoro. Con loro anche personale civile dell’ispettorato del lavoro. Tre le attivit ...