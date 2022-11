Lavoro | al via ' Convivier' | prima piattaforma online per collaboratori settore hospitality

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Labitalia) - Offrire per lavolta in Italia uno strumento di formazione avanzata, in modalitàper figure fondamentali neldell'ospitalità: dagli imprenditori, ai camerieri, ai restaurant manager. Nata per migliorarne la professionalità, con effetti immediati sulle performance aziendali e sulla soddisfazione dei clienti. È questo l'obiettivo di '', ladi apprendimento, nata anche grazie al contributo di grandi esperti dell'ospitalità e rivolta a un'utenza più ampia possibile, che ha la possibilità di accedere ai contenuti formativi 24 ore al giorno. All'interno dellaè possibile trovare corsi gratuiti volti all'apprendimento di competenze essenziali, fondamentali e necessarie per chi lavora nel ...

Ipsoa

Roma, 8 nov. (Labitalia) – Offrire per la prima volta in Italia uno strumento di formazione avanzata, in modalità online per figure fondamentali nel settore dell’ospitalità: dagli imprenditori, ai ...Il Teatro Furio Camillo - via Camilla, 44 - da venerdì 11 novembre a sabato 10 dicembre 2022, ospiterà per il nono anno consecutivo “Battiti” la rassegna di teatro di contaminazione, frutto dell’incon ...