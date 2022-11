L’avanguardia e il romanticismo dello «Slow Writing»

Leggi su panorama

(Di martedì 8 novembre 2022) Gli strumenti e gli oggetti narrati da Pineider, antica e leggendaria azienda toscana rilevata dalla famiglia Rovagnati nel 2017, si avvalgono di tecniche d’avanguardia e abilità artigianali preziose, tramandate da generazioni in un sapiente mix che mantiene inalterato il fascino romantico di speciali prodotti da scrittura, per il tempo libero e il lavoro. Questo lusso garbato di poter diluire il pensare e il progettare e di assaporare la rara esclusività del piacere della materia e del gestoscrivere resiste e non cede al frenetico, ipnotico e isterico movimento seriale dei dispositivi tecnologici. Il nuovo ambassador del marchio, l’attore e produttore Pierfrancesco Favino, omaggia la scrittura unendola al racconto e al cinema, proprio in concomitanza con l’uscita nelle sale dell’atteso film Il Colibrì diretto da Francesca Archibugi e basato sull’omonimo best ...