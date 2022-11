Latina | ragazzini non pagano lo stabilimento balneare Scoperti pestano i titolari

(Di martedì 8 novembre 2022)– Nelle prime ore della mattinata di oggi, 08 novembre 2022, gli agenti della Squadra Mobile dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità – emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma – a carico di cinque ragazzi, tutti gravemente indiziati dei reati di estorsione e lesioni aggravate. I cinque minori sono ritenuti responsabili – unitamente ad altri due ragazzi, uno dei quali maggiorenne ed un altro minore infraquattordicenne e, pertanto, non imputabile – della violenta aggressione avvenuta il 24 giugno scorso presso in unial Lido di. In quell’occasione gli indagati, al fine di usufruire gratuitamente dei servizi dello, minacciarono ed aggredirono con violenza ...

