L’alta Corte in Polonia potrebbe ammettere il matrimonio omosessuale se celebrato all’estero

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è un certo un Paese Lgbt-friendly, anzi. Le politiche portate avanti innegli ultimi anni, su input del presidente conservatore Andrzej Duda e tramite lui dalla destra del partito Libertà e Giustizia di Jaros?aw Kaczy?ski, dimostrano piuttosto un forte inasprimento nei confronti dei diritti e delle tutele garantite ai membri della comunità arcobaleno. Basti pensare che alcune misure approvate hanno addirittura costretto l’Unione Europea a intervenire, per le numerose violazioni riscontrate nello stato di diritto. Ma ci sono anche piccoli spiragli di speranza a cui attivisti e associazioni si aggrappano con tutte le loro forze per far sì che anche in uno stato ultra-cattolico e tradizionalista come appunto quello polacco possa verificarsi un cambiamento, o almeno un miglioramento, delle loro condizioni di vita. Le istituzioni europee hanno minacciato a più ...