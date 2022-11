L’allarme Listeria arriva anche per la Mortadella | i lotti ritirati

(Di martedì 8 novembre 2022) SOCIAL. E’ di nuovo allarmequesta volta tocca alla. Dal prosciutto cotto, porchetta, gorgonzola dolce, wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, ultimo il caso dell’infezione si è presentato il 3 novembre scorso nella zona del foggiano. Qui, a seguito di un’ispezione effettuata in 320 esercizi commerciali, tra cui magazzini, supermercati, alimentari e macellerie, sono statidiversidi wurstel a rischio contaminazione.quindi una nuova comunicazionedirettamente dal Ministero della Salute cha reso noto il ritiro di variprodotti. Ecco la marca incriminata e quali sono i. Allarmenella: ...

... del gorgonzola dolce e del prosciutto cotto , un nuovo... possibile presenza dimonocytogenes' riguarda diversi ... Il prodotto interessato è venduto in tranci da circa 350 grammi'uno.... per il possibile rischio diè stato lanciato dal Ministero della Salute sul sito ufficiale, in cui è apparso puntuale' avviso di richiamo . Ministero della Salute, ritirati ...