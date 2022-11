La vera ipocrisia sui migranti | Rampelli asfalta la sinistra La giornalista resta senza parole

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) L'accoglienza indiscriminata di tutti iche sbarcano nel Sud dell'Italia o sono portati dalle navi delle Ong promossa dallanasconde una distorsione fondamentale. Chi tenta il viaggio della speranza dall'Africa lo fa perché ha le possibilità di pagare il racket dell'immigrazione clandestina e l'energia per affrontare la traversata del deserto e poi del mare. Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, sbotta contro l'umanitarismo ipocrita fatto di teoria e poca pratica nel corso della puntata di martedì 8 novembre di Agorà, su Rai3. Dietro alle persone che sbarcano ci sono "fragili, disabili, anziani, che non possono permettersi l'avventura di tentare di sbarcare sulle coste italiane e da lì andare in Occidente" afferma. "È un altro punto di ...