La studiosa è stata al centro di una vera e propria campagna denigratoria Ecco perché la sua storia riguarda tutti

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 novembre 2022) Prima donna a ricevere un premio Nobel. Unica donna a riceverne due in ambiti diversi. Prima donna a laurearsi in Scienze alla Sorbona, a Parigi. Prima donna ad avere il Dottorato in Scienze in Francia. Con la sua vita, Marie Curie ha di fatto segnato laglobale delle donne. Ne ha indicato percorso e intenzione. Ma allo stesso tempo èuna delle più combattute da parte dell’opinione pubblica e della stampa, per via del suo innamoramento – dopo quattro anni di vedovanza – nei confronti di un uomo sposato, Paul Langevin. E per via della libertà che rivendicava, contro tutto e. Marie Curie (1867-1934). Credit: Hulton Archive/Getty Images Marie Curie: la donna dei primati Ripercorrere la vicenda di Marie Curie è importantissimo per ricordarci quanto dobbiamo ad alcune figure che, nel passato, hanno combattuto per una ...