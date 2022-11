La sfida delle Regionali Il Pd vuole le primarie ma tratta con i grillini Nel Lazio rischia il ko

AGI - Agenzia Italia

In Lombardia tramonta l'ipotesi di appoggiare la Moratti. D'Alema e Bettini spingono per riallacciare i rapporti con Conte. Letta ipotizza di anticipare il congresso, mezzo partito si ...Nantes carico per laalla Juventus in Europa League Lo stesso animo che ogni tanto permette ... "Tra il Barça e la Juve ne vedremobelle, ma la Coppa è una competizione per i tifosi e per i ... La sfida delle ong: "Dal porto non ci muoviamo" La manifestazione del 5 novembre ha fatto cadere molti alibi e oggi partiti e leader politici sono sfidati dalle questioni poste da un’iniziativa nata indipendentemente da loro ...Fisac Cgil: “Bene il progetto dell’hub per lo shipping, ma non resti una bandiera”. Bper, utile in crescita a 425 milioni ...