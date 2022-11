(Di martedì 8 novembre 2022) “Laha iniziato la costruzione di strutture di difesa intorno a Mariupol. A tale scopo, due stabilimenti producono strutture anticarro in cemento, notedi’. Probabilmente, sono installate tra Mariupol e il villaggio di Nikolske e dal nord di Mariupol al villaggio di Stary Krym. Mariupol fa parte del ‘ponte terrestre’ russo dallaalla Crimea, una linea di comunicazione logistica chiave“. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica. Lae la difesa di Mariupol con idiIl ministero della Difesa britannico scrive inoltre che idisono stati allestiti per preparare fortificazioni difensive nelle partidelle regioni di Zaporizhzhia e ...

La Russia "blinda" le città occupate con i "denti di drago, come nella Seconda Guerra Mondiale (video) Gli Stati Uniti confermano che i canali di comunicazione con la Russia sono rimasti aperti malgrado la guerra.La frequenza 8131kHz, quella principale utilizzata dall'aviazione di Mosca nella regione del Caucaso, è stata bloccata per un periodo indefinito.