La Rise Above attracca a Reggio Calabria | migrante bacia il terreno appena sbarcato dalla nave

Nessuna selezione a bordo della nave di Mission Lifelive, dirottata da Catania a Reggio Calabria. Humanity ha presentato ricorso. Intanto la ong tedesca ricorre al tribubale di Catania per far ...Sono sbarcati nella notte gli 89 naufraghi traghettati fino al porto di Reggio Calabria, il "porto sicuro" assegnato alla, gestita dalla ong Mission Lifelive. Sbarcati sul molo i migranti attendono il pullman che li porterà nella palestra del quartiere Gallici, dove è stato allestito un centro di prima ... La nave Rise Above a Reggio Calabria, sbarcano 89 migranti Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La nave Rise Above è appena arrivata al porto di Reggio Calabria dove ha attraccato al molo di ponente. La nave è stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto.