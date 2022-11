(Di martedì 8 novembre 2022) La battaglia è stata utile: i 212che erano rimasti anave Geoperché non ritenuti soggetti fragilial porto di Catania. I medici delegati dal ministero, gli ...

Globalist.it

La battaglia è stata utile: i 212 migranti che erano rimasti a bordo della nave Geo Barents perché non ritenuti soggetti fragili sono sbarcati al porto di Catania. I medici delegati dal ministero, gli ...Nella ripresa si abbassano i ritmi e vengono effettuati molti cambi, ma la situazione di stallo non si sblocca fino ai minuti finali, quando Caldara primaper un contatto sospetto in area ... La protesta vince: i 212 migranti lasciati a bordo della Geo Barents sono tutti sbarcati