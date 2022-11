La pizza made in Italy vince grazie alle farine straniere

Agenzia askanews

Il successo dellain Italy, insomma, deriva dalla capacità di selezionare e miscelare grani esteri a quelli italiani. Nascono così ricette per ogni tipo di: quella tonda, quella ...Spazio anche ad una connessione con l'arte del gelato artigianale italiano, altro simbolo del nostroin Italy insieme alla, con la giornalista e storica del gelato, Luciana Polliotti. La ... Settimana cucina italiana, Enit lancia la campagna Pizza=Italia L'Agenzia Nazionale del Turismo potenzia il turismo enogastronomico e abbraccia la mission di diffondere le bontà e la cultura del cibo ed esportare il made in Italy a tavola partendo proprio dalla ...I mugnai importano cereali che miscelano con quelli nazionali, per garantire impasti su misura per ogni tipo di lavorazione e fermentazione, dal disco tipico napoletano al tegamino alla teglia romana.