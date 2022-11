La nave Rise Above arriva nel porto di Reggio Calabria | comincia lo sbarco di 89 naufraghi – Il video

(Di martedì 8 novembre 2022) Lata neldi. Ha attraccato al molo di Ponente scortata da due motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di. Il mezzo della Ong Mission Lifeline tra poco comincerà le operazioni didegli 89a bordo. Il Viminale ha assegnato ilieri sera. Secondo quanto si è appreso i migranti sbarcheranno tutti, a differenza della Geo Barents e Humanity one a Catania, perché quello dellaè considerato come un evento Sar. A bordo ci sono una quarantina di minori tra cui 8 bambini. I migranti vengono da Costa d’Avorio, Guinea, Tunisia, Egitto, Camerun, Burkina Faso e Liberia. Il piano ...

LaAbove è arrivata nella mattinata di martedì 8 novembre al porto di Reggio Calabria dove ha attraccato al molo di ponente . Laè stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza ...LaAbove ha attraccato al molo di ponente dopo essere arrivata al porto di Reggio Calabria , scortata da due motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Da poco hanno ...E’ giunta al porto di Reggio Calabria la nave Rise Above, della ong Mission Lifeline: a bordo 89 migranti. Da alcuni giorni era al largo delle coste della Sicilia in attesa dell’assegnazione di un ...Tutti gli 89 migranti a bordo della nave Rise Above sbarcano nel porto di Reggio Calabria, a differenza di quanto avvenuto a Catania: ecco perché ...