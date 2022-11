La nave Ocean Viking ha chiesto di poter attraccare in Francia

Unase ne va, dunque. LaViking - bandiera norvegese, della ong francese Sos Mediterranee - è diretta a Marsiglia. La decisione di Parigi di accoglierla arriva dopo un colloquio ieri sera ...Si conclude il primo round tra le ong e il governo italiano : laViking con 234 migranti a bordo è stata accolta dalla Francia dopo aver atteso invano dall'Italia l'autorizzazione allo sbarco ed è in navigazione verso Marsiglia, mentre le 212 persone ...Dalla quarta nave umanitaria colpita dalla disumana politica del governo Meloni, la Ocean Viking di SOS Mediterranee, ancora in acque internazionali, sono arrivati appelli sempre più drammatici: ““La ...Chiediamo che il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare francese trovi una soluzione immediata per i naufraghi a bordo della Ocean Viking". I 234 naufraghi a bordo della nave ...