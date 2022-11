(Di martedì 8 novembre 2022) Di certo il biglietto da visita con cui la premier Giorgiasi è presentata al summit delle Nazioni Unite sul clima a Sharm el-Sheikh non promette nulla di buono. Se il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, chiede con insistenza di mettere fine alla dipendenza dai combustibili fossili, il primo provvedimento del governo sul fronte ambientale è stato quello di sbloccare le trivelle e aumentare le concessioni per estrarre gas nel mare Adriatico. Il biglietto da visita con cui la premier Giorgiasi è presentata al summit dell’Onu sul clima non promette nulla di buono Un provvedimento che ammicca alle lobby del fossile. “Le parole che con Federpetroli Italia ripetiamo da anni sono state ascoltate. Grazie governo. Dopo anni ripartiamo con l’oil & gas italiano. Questo vuol dire che le migliaia di aziende del ...

Imparò la. Non fece mai più campagne ideologiche, su istanze conservatrici. Dopo il 2005 si ... Non sono d'accordo con chi afferma che Giorgiasia la Merkel italiana. Per ora non sappiamo ...Titolando "No Italian Truss", si è sottolineato ed apprezzato lo sforzo delladi mantenere una politica di bilancio prudente, avendo imparato lasubita dal Premier inglese Liz Truss ... La Meloni dà lezione di inquinamento in mondovisione Nadef: la prima prova appare superata, ma sembra ancora lontano il momento per mettere la testa fuori dalla trincea.Il governo decide chi è meritevole di sbarcare e chi no. Una classifica di vulnerabilità che non ha rapporti con le leggi internazionali né con la logica.