La maggioranza non si vede | salta la Commissione trasparenza Baccini & Co | “Palazzo di vetro? Una gravissima presa in giro della collettività”

(Di martedì 8 novembre 2022) Fiumicino – “Per l’ennesima volta lanon si è fatta. Stavolta all’ordine del giorno c’erano approfondimenti su associazioni e proloco, ma la questione è la stessa da tempo, e su più argomenti. Anche oggi – spiega il presidente, Vincenzo D’Intino – niente, niente numero legale; la colpa è, che così facendo elimina dal dibattito democratico l’unico strumento a disposizione opposizione per verificare gli atti amministrativi. Non è una novità – conclude D’Intino – anche su altri argomenti importanti, puntualmente lasi sottrae alla discussione”. “Riteniamo scandaloso che non si consenta l’approfondimento sugli atti all’ordine del giorno – ha proseguito Mario ...

... in particolare nell'Africa;solo, ma tantissime multinazionali con fortissimi interessi, ... arricchendo solo il 10% di quella nazione, cioè il Re e i suoi seguaci, mentre la stragrande...... legando il fattaccioa motivi politici ma a una inventata relazione sessuale Le implicazioni delle midterm a livello federale Attualmente, i democratici di Biden hanno lain entrambi ...La mozione del gruppo di maggioranza Lega della Libertà per il ritorno del mercato in centro è stata accolta dalle opposizioni, ma non senza critiche. Sulla vicenda si esprime anche il circolo sestese ...L'elezioni midterm sono quelle che vengono svolte 2 anni dopo l'elezione del presidente degli Stati Uniti e in cui i cittadini americani sono chiamati a votare i membri del ...